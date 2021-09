Lavoro: Corna (Cisl Bergamo), dato generale osservatorio conferma la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dal dato generale, che conferma la ripresa da tempo annunciata, possiamo dire che “aver salvaguardato con cassa e ammortizzatori sociali la capacità produttiva e quella delle persone collegate ai posti di lavoro ha permesso la ripartenza veloce e la ripresa economica della nostra provincia”. Lo afferma in una nota Francesco Corna, segretario generale della Cisl Bergamo, commentando i dati diffusi dall'osservatorio della Provincia. “Le aziende devono ora avere più coraggio per rinvestire sui contratti a tempi indeterminato, stabilizzando persone e investendo sul bene primario che sono lavoratori e lavoratrici: il dato dell'osservatorio provinciale, invece, evidenzia un aumento dei contratti a tempo determinato”, ha detto, precisando che il dato “ha la connotazione solo dell'aumento di lavoro ancora precario, mentre la stabilizzazione favorirebbe professionalità e qualità del lavoro”. (Com)