Cnel: Treu, smart working in welfare aziendale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Treu ha aggiunto: "Oggi la 'moneta' del welfare può pesare più della moneta cash in busta paga. Anche perché quest'ultima è tassata mentre le attività di welfare sono defiscalizzate e dunque se voglio destinare una cifra per ogni dipendente esso ne beneficerà pienamente. Peraltro, più i benefici sono destinati ad un numero elevato di dipendenti più aumenta il risparmio per l'azienda che può investire su un numero maggiore di misure". Treu ha concluso: "La questione che si è aperta con la pandemia è come rendere il welfare aziendale sempre più omogeneo ed estenderlo alle piccole e piccolissime imprese i cui dipendenti sono ancora tagliati fuori, tranne in pochi casi virtuosi. Bisogna incentivare i contratti di rete, le forme di organizzazione sul territorio, il rapporto con gli enti locali". (Ren)