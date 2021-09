Energia: Spagna, Bal (Cs), governo smetta di improvvisare e riveda sistema tassazione bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo smetta di improvvisare con il problema dell'aumento dell'elettricità e proceda a una revisione della tassazione delle bollette una volta per tutte. Lo ha affermato il portavoce di Ciudadanos (Cs) al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento), Edmundo Bal, invitando il presidente del governo, Pedro Sanchez, a studiare altre possibili soluzioni perché gli spagnoli "stanno passando un momento difficile". Bal ha chiesto che venga istituita una Commissione specifica al Congresso per studiare il costo dell'energia e elaborare proposte per migliorare il sistema elettrico nazionale. (Spm)