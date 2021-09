Molise: Fanelli (Pd), si attivi servizio online di scelta/revoca medico di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli, ha inviato una nota al commissario alla Sanità e al dg Asrem per l'attivazione del servizio online di scelta/revoca del medico di base. "Sono sempre di più gli anziani - ma anche i genitori di bambini piccoli - che lamentano enormi difficoltà - scrive Fanelli - per scegliere o sostituire il medico di base o il pediatra, che in Molise possono essere effettuati solo di persona. Soprattutto le persone più in là con gli anni, incontrano notevoli disagi innanzitutto per recarsi, attraverso il servizio di trasporto pubblico, presso i competenti uffici Asrem dove, a causa delle limitazioni imposte dalle normative anti Covid, spesso sono costretti a lunghe code e attese, anche con il rischio di possibili contagi. Medesime difficoltà, chiaramente, vivono i genitori che hanno necessità di scegliere o sostituire il pediatra, molti dei quali costretti a richiedere ferie o permessi sul luogo di lavoro, per giungere, fisicamente, presso gli uffici abilitati al servizio". (segue) (Gru)