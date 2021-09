Roma: Michetti, serve piano importante riqualificazione periferie abbandonate a degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuova scena da Far West a Tor Bella Monaca: due ventenni sono rimasti feriti da colpi di pistola esplosi da un’auto in transito". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Serve un piano importante di riqualificazione delle periferie - aggiunge - abbandonate al degrado e una maggiore sinergia tra amministrazione e forze di polizia per reprimere lo spaccio e l'illegalità. Il bisogno di sicurezza è un’esigenza primaria. Per questo propongo un tavolo permanente con prefettura e questura. A questo proposito rivolgo un grandissimo in bocca al lupo al nuovo capo della Squadra mobile Francesco Rattà: il suo lavoro è fondamentale nella lotta alla criminalità e al contrasto della malavita". (Rer)