Afghanistan: ex presidente Karzai, annuncio governo talebani “necessario”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio di un governo provvisorio dell'Afghanistan, fatto dai talebani, era “necessario” per fornire servizi ai cittadini e per garantire il funzionamento delle agenzie governative. Lo ha scritto l’ex presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai, sul suo profilo Twitter. “L’Afghanistan ha una ricca struttura sociale: ogni cittadino del Paese, comprese le donne, ha il diritto di partecipare al governo e servire il popolo”, ha proseguito Karzai. “A questo proposito è necessario colmare le carenze dell’annunciato gabinetto di transizione”, ha aggiunto l’ex presidente, esprimendo l’auspicio che “tutte le persone del Paese” possano “lavorare insieme per un Afghanistan prospero (…), in piena solidarietà e unità nazionale”. (Res)