Napoli: Rivellini, mancata candidatura Hugo Maradona colpa burocrazia antidemocratica

- "Siamo molto soddisfatti delle liste che Napoli Capitale è riuscita a presentare per le imminenti elezioni Amministrative di Napoli, al Comune come alle Municipalità. Siamo convinti di aver composto la squadra migliore, l'unica che accanto al futuro sindaco Catello Maresca sarà in grado di far tornare la nostra città Capitale, in Italia come nel resto del mondo. Napoli ha bisogno delle personalità migliori, per questo al nostro progetto hanno aderito illustri esponenti dell'università, dell'imprenditoria, delle professioni, della società civile, veri e propri fuoriclasse che sapranno indirizzare la ripartenza della nostra città nella maniera più giusta". Così Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale che ha detto: "Devo sottolineare l'assenza di Hugo Maradona nella nostra lista al Comune Abbiamo scelto di presentare 39 candidati, invece di 40, lasciando un posto vuoto in segno di protesta". (segue) (Ren)