Napoli: Rivellini, mancata candidatura Hugo Maradona colpa burocrazia antidemocratica (2)

- Rivellini ha proseguito: "La mancata candidatura di Hugo è colpa della peggiore burocrazia antidemocratica all'italiana, quella che ha sempre imbrigliato lo sviluppo del nostro Paese e oggi non consente ai napoletani di poter votare per Hugo Maradona. Abbiamo lottato fino all'ultimo istante e Hugo voleva candidarsi a tutti i costi ma, non essendo ancora stata notificata l'ufficialità del riconoscimento della cittadinanza italiana, alla fine ha deciso di fare un passo di lato, con grandissima umiltà, per evitare di creare problemi di annullamento a tutta la lista e a tutti gli altri candidati di Napoli Capitale". Quindi ha concluso: "Maradona continuerà a contribuire al nostro progetto politico e ci darà una mano fondamentale per raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati. Per questo voglio ringraziarlo pubblicamente per il suo profondo impegno". (Ren)