Milano: Meloni, Sala dichiari indisponibilità ad accogliere "Un sogno chiamato bebè"

- "Pare che a Milano sia in arrivo 'Un sogno chiamato bebè', un evento che avrebbe come scopo quello di pubblicizzare l'utero in affitto. Un vero e proprio 'supermarket dei bambini' già presente a Parigi (con tanto di aziende, venditori e acquirenti) e pronto a diffondersi anche in Italia. Chiedo ufficialmente al sindaco Sala di dichiarare l'indisponibilità della città di Milano ad accogliere l'evento, altrimenti Fratelli d'Italia darà battaglia affinché questo scempio venga fermato. Giù le mani dai bambini e dalle donne: la maternità surrogata è un abominio e l'utero in affitto deve diventare reato universale". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)