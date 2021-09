Milano: Lucente (Fdi): utero in affitto pratica barbara da ostacolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto scrive il quotidiano Avvenire, "la fiera Désir d`enfant sull’utero in affitto dovrebbe far tappa a Milano nel maggio 2022. Se la notizia fosse confermata, ci dovremmo chiedere cosa pensa il sindaco Sala di un appuntamento in cui si parla di neonati come fossero pantaloni da scegliere al mercato". Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. "L’utero in affitto è una pratica barbara che noi non ci stancheremo mai di ostacolare, anche e soprattutto a Milano”, conclude.(Com)