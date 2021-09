Salerrno: viceministro Sileri sabato a Battipaglia (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato 11 settembre alle ore 16 Pierpaolo Sileri sarà a Battipaglia (Sa) per supportare la lista del Movimento 5 stelle e il candidato Sindaco Enrico Farina. Finalmente entriamo nel vivo di una nuova fase, che ci vede più entusiasti e determinati di prima. Battipaglia merita una amministrazione che valorizzi tutto il suo potenziale, fatto di bellezza, di storia, di cultura". Così in una nota congiunta il candidato sindaco Enrico Farina, la senatrice Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano: "Abbiamo una grande opportunità, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ottenute proprio grazie al lavoro fatto in Europa da Conte nei mesi scorsi. Occorre che la futura amministrazione metta insieme le migliori energie della società civile e stringere un vero e proprio patto per la città". (Ren)