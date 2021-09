Spagna: stanziati 191 milioni di euro per sostenere creazione imprese in cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha stanziato 191 milioni di euro per sostenere la creazione di nuove aziende nel campo della cybersicurezza. Il programma, che durerà fino al 2025, fa parte degli investimenti del Piano per la ripresa, trasformazione e i cui obiettivi includono anche l'internazionalizzazione delle startup, il rafforzamento dell'innovazione e l'attrazione di investimenti. Il programma è stato presentato oggi dalla sottosegretaria di Stato per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, Carme Artigas. Il programma include anche un evento che si terrà a Leon e che sarà rivolto a entità di riferimento dell'industria 4.0 e della digitalizzazione "permettendo a tutte le aziende di presentare le loro soluzioni a una giuria di esperti e ai principali investitori del settore in tutto il mondo", ha spiegato la sottosegretaria. (Spm)