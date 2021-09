Benevento: Mastella, domenica al via campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica alle 18 ci ritroveremo in Piazza Roma per dare ufficialmente il via alla nostra campagna elettorale. Tanti sono i progetti realizzati in questi cinque anni, e da questi partiremo per realizzarne altri che abbiamo in programma per Benevento. Questa sfida la affronto con la vicinanza e il supporto di donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco con le proprie capacità e competenze per il futuro della nostra città. Benevento ha ancora tante, molte sfide da affrontare, da vincere tutti insieme". Lo ha scritto sui social il sindaco uscente Clemente Mastella. (Ren)