Milano: Mazzali (Fd'I), in prima linea per fermare fiera dell'utero in affitto

- Non possiamo accettare che Milano sia teatro della fiera désir d`enfant, "l'’utero in affitto è una pratica indegna, sia per la mercificazione della donna sia per lo svilimento della vita umana" lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia a proposito della fiera della fecondazione in programma a Milano il 14 e 15 maggio 2022. "Mi auguro che il sindaco Sala non fosse a conoscenza di questo evento.Da candidata al Comune di Milano, spero che non ci sia bisogno di dare battaglia per cancellare questo appuntamento, ma nel caso servisse io sarò in prima linea”.(Com)