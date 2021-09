Austria: Kurz, Laschet (Cdu-Csu) è il cancelliere giusto per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, Armin Laschet, è quello “giusto per guidare la Germania”. È quanto dichiarato dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. L'esponente del Partito popolare austriaco (Ovp) ha commentato il declino di Cdu e Csu nei sondaggi affermando che, alla fine, “decidono gli elettori, non gli istituti demoscopici”. (Geb)