Giordania: Corte di cassazione conferma condanna per due imputati tentato golpe contro il re

- La Corte di cassazione giordana ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Bassem Awadallah e Sharif Hassan Bin Zeid - accusati di cospirazione contro il re Abdullah II - e ha confermato la pena detentiva a 15 anni, comminata in precedenza dalla la Corte di sicurezza dello Stato (Ssc). Lo riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra". Lo scorso luglio, l'Ssc ha giudicato entrambi gli uomini colpevoli di incitamento contro le autorità del Regno per aver compiuto atti che mettono in pericolo la sicurezza della società e aver fomentato la sedizione. Inoltre, Sharif Hassan Bin Zeid era stato anche condannato per possesso di una sostanza stupefacente con l'intenzione di farne uso. La Corte di cassazione ha stabilito che gli atti commessi dai due condannati erano materiali e tangibili nei modi e nei mezzi, volti a incoraggiare e incitare contro il sistema politico in Giordania. Inoltre, il tribunale li ha giudicati responsabili di azioni che metterebbero in pericolo la sicurezza e la protezione della società, infiammando i conflitti sociali, minando la pace sociale e terrorizzando i cittadini fomentando uno stato di caos e divisione e danneggiando la coesione e l'unità della famiglia giordana. (Res)