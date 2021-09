Bulgaria: Consiglio sicurezza governo si riunirà prossima settimana su Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza bulgaro presso il governo terrà prossima settimana una riunione per prendere in considerazione la necessità di analizzare e aggiornare la politica nei confronti della Repubblica di Macedonia del Nord. Lo ha confermato il primo ministro ad interim Stefan Yanev. "Ciò vale in particolare per lo sviluppo del processo politico nella Repubblica di Macedonia del Nord, ma anche per quanto riguarda il nostro comportamento politico e la ricerca di soluzioni future nell'interesse dei popoli di entrambi i Paesi", ha precisato il premier. "La discussione che proponiamo mira, pur rimanendo nel quadro adottato dal Parlamento bulgaro, ad individuare soluzioni pratiche che forniscano punti di riferimento nella politica estera bulgara in modo che possa essere compresa dai suoi alleati dell'Ue e produrre messaggi e soluzioni duraturi al servizio dei nostri interesse nazionale", ha aggiunto Yanev. (Seb)