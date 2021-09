Arabia Saudita: sequestrato carico di anfetamine riconducibile a partito libanese Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno annunciato oggi il sequestro, effettuato dalle autorità della Nigeria, di un carico di droga diretto verso il Regno e riconducibile al partito sciita libanese Hezbollah. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui il carico comprendeva 451.807 pasticche di anfetamine, nascoste in componenti meccaniche trasportate via mare dal Libano. Il portavoce del ministero dell’Interno saudita, colonnello Talal Chalhoub, ha puntato il dito contro “le reti di produzione e traffico di droga” di Hezbollah. “Il carico è stato sequestrato in coordinamento con le nostre controparti in Nigeria, prima che la rete potesse inviarlo a un altro Paese”, ha aggiunto il portavoce, che ha elogiato la cooperazione con il ministero dell’Interno nigeriano. Lo scorso aprile, l’Arabia Saudita ha bandito le importazioni e il transito di prodotti ortofrutticoli provenienti dal Libano, dopo che le autorità hanno sequestrato al porto di Gedda 7,8 milioni di pillole di captagon, nascoste in un carico di melagrane. Al bando si erano successivamente uniti gli Emirati Arabi Uniti, l’Oman e il Kuwait, Paesi che in diverse occasioni hanno lamentato il problema del traffico di droga nel loro territorio attraverso il Libano. (Res)