Campania: Ciampi (M5s), Air riporta bus da Caserta ad Avellino

- "Prendo atto della marcia indietro fatta dal manager dell'Air Acconcia. Riportare gli autobus da Caserta ad Avellino è un atto di responsabilità e di rispetto nei confronti degli utenti della provincia di Avellino. Avevo denunciato questa vicenda e continuerò ad occuparmene con una interrogazione alla giunta regionale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Trasporti Vincenzo Ciampi: "È legittimo che si avvii un servizio di interesse pubblico, ma contesto le modalità con le quali si è giunti a questa decisione. In questo momento vediamo soltanto che una malaccorta analisi della situazione ha imposto al manager di avviare d'urgenza il servizio su Caserta, mettendo però in emergenza il servizio preesistente in provincia di Avellino". Ciampi ha aggiunto: "La cura sembra peggiore del male: togliere i bus ad Avellino per portarli in soccorso di Caserta non può giustificare la messa in strada di vecchi mezzi risalenti al secolo scorso. Questo non è linea con il contratto di servizio, con le normative anti smog, con le normative di contrasto alla pandemia, con il semplice rispetto del diritto dei cittadini di Avellino a viaggiare su mezzi sicuri, con il distanziamento adeguato, soprattutto a ridosso dell'apertura delle scuole". (segue) (Ren)