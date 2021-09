Campania: Ciampi (M5s), Air riporta bus da Caserta ad Avellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampi ha proseguito: "Il manager Acconcia e il governatore De Luca che lo ha scelto ancora una volta trattano l'Irpinia come terra di serie B. La maldestra operazione di accorpamento di un'azienda sana con aziende decotte ha già portato a un risultato disastroso che mi auguro non si ripeta" Quindi ha aggiunto: "D'altra parte saranno le scelte future dei players internazionali che parteciperanno alla gara per l'acquisizione dei lotti - le tratte campane di tpl -messi a bando, nei prossimi mesi, a decidere il destino del trasporto pubblico locale in Campania". Infine ha concluso: "Il governatore rispetto alle scelte di questo management tragga le conseguenze". (Ren)