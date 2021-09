Ungheria: “Bellingcat” esplora legami tra tifoserie calcistiche, estrema destra e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un legame stretto tra una fetta della tifoseria calcistica ungherese e gli ambienti dell’estrema destra. Lo si legge in una lunga disamina del portale di giornalismo investigativo “Bellingcat”. Nonostante una lunga lista di casi di antisemitismo, razzismo e omofobia, molti membri delle tifoserie organizzate ungheresi dicono di essere “fanatici” più che razzisti. Cionondimeno, il portale sottolinea la connotazione di estrema destra di molta della presenza virtuale della Brigata carpatica, un gruppo di hooligan in cui si riuniscono le varie tifoserie quando si tratta di seguire le prestazioni della nazionale ungherese. Il partito di governo Fidesz non è peraltro nuovo a utilizzare il calcio e i tifosi in chiave propagandistica. Per Fidesz il calcio non è soltanto un gioco, afferma “Bellingcat”. (segue) (Vap)