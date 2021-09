Ungheria: “Bellingcat” esplora legami tra tifoserie calcistiche, estrema destra e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleati del premier Orban possiedono numerose società calcistiche nel Paese e la politica usa spesso il calcio come uno strumento della competizione elettorale. Scorrendo i profili social di diversi politici, a partire dal capo del governo Viktor Orban e dal ministro degli Esteri Peter Szijjarto, è tutt’altro che inconsueto imbattersi in foto di partite e di spalti pieni di tifosi della nazionale ungherese. Sebbene non ci sia un legame formale tra le tifoserie calcistiche e Fidesz, i politici della maggioranza ungherese ridimensionano spesso la portata degli abusi razzisti e in generale discriminatori da parte dei tifosi più estremi e politicizzati, o addirittura talvolta parlano a loro favore. Il capo della diplomazia magiara ha ammesso che ci sono stati episodi di razzismo durante la recente partita di qualificazione ai mondiali del Qatar giocata contro l’Inghilterra. Szijjarto ha però aggiunto che i tifosi britannici non sono privi di responsabilità per casi analoghi, ricordando che hanno fischiato l’inno italiano nella finale di Euro 2020 allo stadio Wembley. (Vap)