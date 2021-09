Alitalia: Pd, urgente la convocazione di un tavolo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la sede PD del Nazareno, si è svolto un incontro sulla vertenza Alitalia e ITA con i rappresentanti sindacali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Per la Segreteria nazionale hanno partecipato il vicesegretario Giuseppe Provenzano, Chiara Braga, responsabile transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture e il sen. Antonio Misiani, responsabile economia e finanze. Erano inoltre presenti gli Romina Mura, Davide Gariglio e Paola De Micheli, il senatore Salvatore Margiotta. "E' urgente la convocazione di un tavolo nazionale in cui l'intero Governo si assuma la responsabilità politica del futuro della compagnia", ha dichiarato il vicesegretario Provenzano al termine dell'incontro nel quale i sindacati hanno manifestato la fortissima preoccupazione sulla vertenza. "Serve piena chiarezza sul percorso di riassorbimento in ITA del personale, perché è nell'interesse non solo delle migliaia di lavoratori di Alitalia e delle loro famiglie, ma di un'intera comunità" – ha aggiunto Provenzano – "All'interno di questo percorso, chiediamo la garanzia del prolungamento dell'ammortizzatore sociale per scongiurare il rischio esuberi, sostenendo il lavoro già avviato dal ministro Orlando". (segue) (Rin)