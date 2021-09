Alitalia: Pd, urgente la convocazione di un tavolo nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Provenzano, le procedure di contrattualizzazione dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme e stigmatizziamo fortemente il proposito di uscire dal contratto nazionale e il clima degenerativo che ha caratterizzato le relazioni industriali delle ultime ore. "Il dumping sociale è sempre inaccettabile, diventa scandaloso in una azienda pubblica", ha concluso il vicesegretario. Braga ha sottolineato poi che "serve chiarezza sulle prospettive industriali. La presenza di una solida compagnia pubblica in grado di operare sul mercato è il presupposto fondamentale per il rilancio dell'intero settore aereo, compreso il settore strategico del cargo che non può essere abbandonato. Per questo è urgente che ci sia l'attivazione di un tavolo permanente sul trasporto aereo, con il coinvolgimento di tutti i Ministeri competenti, che affronti in maniera sistemica le difficoltà dell'intero settore". (Rin)