Usa-Italia: a Washington inaugurata la mostra di Goldschmied & Chiari

- Ha debuttato il 2 settembre alla Cody Gallery di Washington "Magnifica", la prima mostra personale di Sara Goldschmied ed Eleonora Chiari, curata da Allison Nance. Lo riferisce la Farnesina sul suo portale. Organizzata dall’ambasciata d’Italia, dall’Istituto italiano di cultura di Washington e da International Arts & Artists, in collaborazione con la Cody Gallery della Marymount University, la mostra resterà aperta fino al 4 dicembre 2021. Le opere esposte fondono generi di arte performativa, fotografia in studio, ritrattistica e pop. Tra le opere esposte, una nuova serie della loro iconica "Untitled Views", con cui le artiste sperimentano una tecnica che prevede bagliori di fumo colorati, catturati in una pellicola e fusi con il vetro a specchio in un processo di stampa unico. Le immagini cambiano i loro riflessi in base allo spazio circostante e alla prospettiva dello spettatore. Quattro opere delle artiste italiane saranno ospitate presso Villa Firenze, Residenza dell’ambasciatrice d’Italia, Mariangela Zappia.(Nys)