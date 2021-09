Speciale infrastrutture: Giovannini, stanziamenti adeguati, altri 618 milioni per servizi aggiuntivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stanziamenti messi a disposizione dal governo per il trasporto pubblico locale sono “pienamente adeguati a sostenere un aumento consistente dell’offerta” per l’autunno. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. “Complessivamente - ha sottolineato il ministro - sono stati stanziati 2,7 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021 con due finalità principali: la copertura dei mancati ricavi dovuti all’emergenza sanitaria e l’erogazione di servizi aggiuntivi. In aggiunta a quanto finora erogato, nella seconda parte del 2021 ci sono a disposizione 618 milioni per finanziare i servizi aggiuntivi. Nel primo semestre le Regioni hanno usato 222 milioni, quindi è quasi tre volte tanto rispetto a quanto era disponibile nel primo semestre. Poi ci sono 800 milioni per compensare i minori ricavi”. (Rin)