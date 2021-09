Speciale infrastrutture: Agrigento, dissesto idrogeologico, al via i lavori a difesa del centro abitato di Raffadali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'area argillosa e inutilizzata di circa sette ettari, compresa tra due valloni denominati "Barca", e tormentata da sempre da movimenti franosi. Si tratta di un'instabilità diffusa che potrebbe passare inosservata se non fosse che a monte si trova una vasta porzione del centro storico di Raffadali, nell'Agrigentino. Il rischio, dunque, è che prima o poi case e infrastrutture vengano coinvolte e trascinate a valle. I lavori che stanno per partire grazie all'intervento dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore siciliano Nello Musumeci, hanno proprio l'obiettivo di scongiurare una tale catastrofica ipotesi. Sulla questione è intervenuta la Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce che ha bruciato le tappe per arrivare all'aggiudicazione dell'appalto. Le opere di consolidamento, palificate, muri di contenimento, gabbionate e sistemi di drenaggio, saranno realizzate dall'associazione temporanea di imprese capitanata dalla Sif di Maletto (Catania) che avrà a disposizione un budget di oltre 4 milioni di euro. Così una nota della Regione Siciliana. (Ren)