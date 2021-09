Speciale infrastrutture: Giovannini, oltre 340 per cento vetture in più rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei piani inviati dalle Regioni e dalle Province autonome “sono attualmente previsti servizi aggiuntivi per complessive 44.445.637 vetture/km, a fronte di un valore pari a 13.240,237 vetture/km aggiuntive messe in campo a settembre 2020”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. Il ministro ha sottolineato che si tratta di un aumento del 340 per cento rispetto a un anno fa e del 10 per cento rispetto al primo semestre. (Rin)