Speciale infrastrutture: Giovannini, mai immaginato di avere controllori green pass su tpl

- Sui mezzi del trasporto pubblico locale “non c'è nessun controllo sul green pass, semplicemente perché non c’è l'obbligo del certificato” per salire a bordo. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. “Questo non significa che non si devono fare controlli sul tasso di riempimento dei mezzi, bisogna incoraggiare le persone a seguire le regole. Queste attività vanno effettuate principalmente a terra. Il governo e gli enti locali hanno mai immaginato di poter avere dei controllori su tutti i mezzi pubblici", ha aggiunto. (Rin)