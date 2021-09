Speciale infrastrutture: Giovannini, 15 settembre tavolo per sicurezza controllori e autisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 settembre è previsto un tavolo con le organizzazioni sindacali dedicato alla sicurezza dei controllori e degli autisti del trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. Il ministro ha ricordato anche che "la legge di Bilancio 2021 ha già previsto che i dipendenti delle aziende di trasporto e gli e ausiliari del traffico e della sosta possano essere utilizzati per la verifica del rispetto delle regole sanitarie, come l'uso della mascherina". (Rin)