Speciale infrastrutture: viceministra Bellanova, corridoio scandinavo mediterraneo strategico per l'Italia

- Sarà un'Europa più coesa, più connessa fisicamente, più inclusiva, sostenibile e integrata, più a misura di persone, quella attraversata dalle reti transeuropee dei trasporti. Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova oggi in occasione dell'arrivo al Brennero del Connecting Europe Express, il treno speciale allestito in occasione dell'Anno europeo delle Ferrovie."Per questo sono felice oggi di essere qui per l'ultima tappa italiana del Connecting Europe Express rimarcando ancora una volta l'attenzione e l'impegno dell'intero Governo italiano e del nostro Ministero per tutti quegli interventi che, attraverso sistemi di mobilità sempre più efficaci, accessibili e sostenibili, puntano a facilitare e velocizzare i movimenti delle persone e delle merci, garantendo contemporaneamente e dovunque con sicurezza e attenzione agli equilibri ambientali e paesaggistici", ha affermato Bellanova. "Qui al Brennero", ha detto ancora la viceministra nel saluto conclusivo dopo gli interventi di Vera Fiorani, A.d. e DG Rfi; Andreas Matthä, Chief Executive Officer ÖBB; Ingrid Felipe, Vicepresidente Provincia del Tirolo; Barbara Thaler, MEP; Pat Cox EU-Coordinator Scandinavian-Mediterranean Corridor, "in particolare guardiamo, come hanno evidenziato gli interventi precedenti, al completamento della Galleria di Base del Brennero e a tutte le opere e infrastrutture ferroviarie in territorio italiano che consentiranno di valorizzarne a pieno le enormi potenzialità lungo il corridoio Scandinavo – Mediterraneo e di quanto significa per la continuità territoriale e le relazioni tra nord e sud dell'Europa". (Com)