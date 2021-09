Speciale infrastrutture: Roma, assessora Infrastrutture, raddoppiata superficie per pedoni in via del Tritone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata raddoppiata la superficie dedicata ai pedoni in via del Tritone. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma uscente, Linda Meleo. La "riqualificazione dei marciapiedi di via del Tritone" completa "le lavorazioni già realizzate sul lato opposto della strada e si aggiunge a quanto già concluso su via dei Due Macelli - aggiunge -. Iniziati anche i lavori di sistemazione e riqualificazione dei sanpietrini in via della Stamperia. Questi interventi sono frutto di una collaborazione con il Gruppo Rinascente. Rendiamo la nostra città più bella con lavori di qualità ma anche più sicura per chi si muove a piedi". (Rer)