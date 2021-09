Speciale infrastrutture: Faisa-Cisal, la Roma-Lido è un disastro annunciato, pronti a scioperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È da tempo che denunciamo la situazione disastrosa della metro Roma - Lido, preannunciando anche i siparietti teatrali che si sarebbero innescati con l’approssimarsi della campagna elettorale. Una serie di farse da cui, per altro, noi ci sottraiamo e ci dissociamo". Così, in una nota, Luciano Colacchi, segretario della Faisa-Cisal di Roma. "Abbiamo preannunciato, da tempo - aggiunge - il disastro che si sta avverando e non occorreva essere dei profeti per immaginare i problemi che si stavano creando. Fino a qualche tempo fa la Roma - Lido era la ferrovia più produttiva d’Europa, con 13 treni e sussidi nelle ore di punta. Il ritardo della Regione Lazio nel finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria sui rotabili e sulle infrastrutture sta facendo diventare la ferrovia un vero e proprio inferno. Da lunedì, quando ricordiamo si riapriranno le scuole, i treni in servizio saranno solo 4, passando da una frequenza di 9 minuti a più di mezz’ora. Tale disastro, a nostro parere, è amplificato dalle inerzie decisionali di Atac e del Comune di Roma, entrambi assenti ingiustificati. Alle nostre note, alle nostre sollecitazioni., nessuno ha dato mai risposte, soprattutto dentro l’Azienda capitolina". "Da lunedì chi pagherà lo scotto, come avevamo preannunciato, saranno tanto l’utenza quanto i lavoratori della linea. Noi abbiamo già attivato le procedure di sciopero ad Atac Spa e non ci fermeremo fino a quando non avremo chiare soluzioni e saranno determinate le responsabilità di un palese disastro preannunciato. Per altro, a nostro parere, si rischia anche di dover affrontare i disagi per lungo tempo visto che da Via della Pisana si pensa che la soluzione passi per la riattivazione di treni, le MA-200, storicamente problematiche e ferme per difetti di fabbricazione", conclude il segretario Colacchi. (Com)