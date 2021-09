Etiopia: tigrini respingono proclami di vittoria del governo, "combattimenti proseguono" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni giungono in risposta a quelle con cui in precedenza il portavoce del ministero degli Esteri, Dina Mufti, aveva parlato di una "sconfitta" e del conseguente ritiro dei combattenti del Tplf dalla regione degli Afar, accuse che Reda ha respinto affermando che i tigrini hanno semplicemente riposizionato le loro truppe nella vicina regione degli Amhara per preparare una nuova offensiva. Gli ultimi sviluppi, se troveranno riscontro, sembrano tuttavia confermare quanto emerso nelle ultime settimane, ovvero che dopo la fulminea offensiva sferrata a fine giugno dalle Forze di difesa del Tigrè (Tdf) - il braccio armato del Tplf - queste ultime starebbero soffrendo la controffensiva delle truppe federali e delle milizie ahmara e afar, sostenute dalle truppe eritree. Lo scorso 5 settembre le forze lealiste hanno annunciato la riconquista della città di Sekota, nella regione di Amhara, mentre nella regione Afar le forze di sicurezza locali hanno riconquistato il distretto di Ewa, con l'obiettivo di risalire in direzione nord, verso il Tigrè. Inoltre, ieri le Forze di sicurezza e le milizie Afar - alleate delle forze federali e delle forze Amhara nel conflitto contro il Tplf - hanno liberato la zona di Fenti Resu, nella regione di Afar, come confermato dall'Ufficio per le comunicazioni dello Stato regionale di Afar secondo cui tutti i luoghi nella zona che erano stati precedentemente conquistati dai tigrini sono stati completamente "liberati". (segue) (Res)