Etiopia: tigrini respingono proclami di vittoria del governo, "combattimenti proseguono" (3)

- Il tutto dopo che nei giorni scorsi il ministro degli Esteri etiope, Gedu Andargachew, ha accusato il Tplf di puntare ad espandere il conflitto in altre regioni grazie ai combattenti reclutati tra i rifugiati ospitati nei campi delle Nazioni Unite in Sudan, rientrati poi sotto mentite spoglie attraverso il confine sudanese. Le accuse sono state rispedite al mittente dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Intanto ieri il Tplf ha respinto le accuse rivolte dall'amministrazione dello Stato regionale degli Amhara, secondo cui i combattenti tigrini avrebbero massacrato più di 100 civili, tra cui bambini e anziani, nella località di Chinna Teklehaimanot Kebele, nella zona di Nord Gondar. In una nota, l'Ufficio per gli affari esterni del Tigrè ha definito le accuse "prefabbricate" ed è tornato a chiedere l'apertura di un'indagine indipendente sulle atrocità commesse nel conflitto. Le accuse erano state rivolte in precedenza dal direttore generale dell'Ufficio per le comunicazioni dello Stato regionale di Amhara, Gizatchew Muluneh, secondo il quale il massacro è da considerarsi una rappresaglia dopo le "umilianti sconfitte" subite dai tigrini sul campo. Un massacro simile, ha aggiunto il funzionario citato dall'agenzia di stampa "Ena", è avvenuto nei giorni scorsi nella zona di Nord Wollo, sempre nella regione degli Amhara. (Res)