Ue: Bce, moderato rallentamento acquisti di titoli Pepp, invariate altre misure

- Condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute nell'Eurozona con “un ritmo relativamente più lento che nei due trimestri precedenti” negli acquisti nel quadro del Piano di emergenza contro la pandemia (Pepp). È quanto deciso dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea. L'Eurotower ha poi confermato le sue altre misure. In particolare, il tasso sui depositi rimane al -0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. A sostegno dell'obiettivo simmetrico di inflazione del 2 per cento e coerentemente con la sua strategia di politica monetaria, il Consiglio direttivo della Bce si aspetta che i tassi rimangano ai livelli attuali o inferiori “finché non osserverà l'inflazione raggiungere il 2 per cento ben prima del termine dell'orizzonte temporale delle sue proiezioni e in maniera durevole oltre” tale limite. Inoltre, i tassi non verranno modificati o saranno abbassati finché l'Eurotower non riterrà che “il progresso compiuto nell'inflazione sottostante sia sufficientemente avanzato da essere coerente con l'inflazione che stabilizza al 2 per cento nel medio termine”. Ciò potrebbe implicare “un periodo transitorio” in cui l'inflazione è “moderatamente superiore all'obiettivo”. (segue) (Geb)