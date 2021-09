Ue: Bce, moderato rallentamento acquisti di titoli Pepp, invariate altre misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma di acquisto di titoli (App) proseguirà a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Gli acquisti netti mensili di titoli con l'App proseguiranno “finché necessario per rafforzare l'impatto accomodante” dei tassi di interesse e termineranno “poco prima dell'innalzamento” di tali parametri. I pagamenti principali per i titoli acquistati con l'App continueranno a essere “completamente reinvestiti per un prolungato periodo di tempo dopo l'aumento dei tassi”. In ogni caso, il reinvestimento proseguirà “finché necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di politica monetaria accomodante”. (segue) (Geb)