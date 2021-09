Ue: Bce, moderato rallentamento acquisti di titoli Pepp, invariate altre misure (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, tale ammontare potrà essere “ricalibrato, se necessario a mantenere condizioni di finanziamento favorevoli al fine di contribuire a contrastare lo shock negativo della pandemia sul percorso dell'inflazione. La Bce reinvestirà i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del Pepp “almeno fino alla fine del 2023”. A ogni modo, la Bce presterà attenzione a “evitare interferenze” tra il Pepp e “l'appropriato orientamento di politica monetaria”. Il Consiglio direttivo dell'Eurotower continuerà a immettere liquidità con le sue operazioni di rifinanziamento, con la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Tltro III) che rimane “un'attraente fonte di finanziamento per le banche”, sostenendone i prestiti a imprese e famiglie”. Il Consiglio direttivo della Bce si dice, infine, “pronto ad aggiustare tutti i suoi strumenti (…) per assicurare che l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo”. (Geb)