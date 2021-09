Ita: assessore Personale Roma, governo ascolti richieste sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ascolti la richiesta dei sindacati dei lavoratori Alitalia che vogliono sedersi al tavolo con l’esecutivo. Da assessore al Personale di Roma Capitale, purtroppo non ho alcun potere in materia, ma chiedo al governo di incontrare i rappresentanti dei lavoratori perché molte volte da questi confronti possono emergere soluzioni innovative in grado di migliorare le prospettive dei lavoratori e delle aziende.” Lo dichiara in una nota l’assessore al Personale di Roma Capitale uscente, Antonio De Santis. (Com)