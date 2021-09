Afghanistan: Di Maio, da mosse governo non si evince impegno contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan, la nomina dei primi membri del governo talebano “non può che farci esprimere preoccupazione, vista la presenza di alcuni soggetti già attenzionati dalla comunità internazionale e dai servizi di intelligence per legami con il terrorismo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota sul suo profilo Facebook. “Ne ho parlato anche ieri alla riunione copresieduta dai colleghi Blinken e Maas”, ha sottolineato il ministro facendo riferimento alla riunione, in formato virtuale, co-presieduta dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. “L'Afghanistan non può tornare ad essere terreno fertile per il terrorismo, per questo dobbiamo lavorare con i principali attori internazionali e pianificare una strategia condivisa contro la proliferazione di una minaccia che mette a rischio la sicurezza di tutta la comunità internazionale”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando che “i talebani devono dimostrare con i fatti, e non solo con i proclami, di essere contro il terrorismo, anche perché dalle prime mosse del nuovo governo questo non si evince, anzi”. Per il responsabile della Farnesina, “il tema del rispetto dei diritti delle donne deve rimanere centrale”. “In 20 anni – ha osservato - sono state fatte conquiste, le donne afghane hanno acquisito dignità e rispetto. Adesso non può sgretolarsi tutto”. Per Di Maio, è quindi “evidente che non possono essere condivisi i primi provvedimenti dei talebani, come quello di vietare lo sport alle donne o dividere nelle aule studentesse e studenti con una tenda”. Infatti, per Di Maio, “sulla base di questo, di sicuro la comunità internazionale non può fare azioni di legittimazione o riconoscimento, serve fermezza e l’Italia non intende fare passi indietro”. “Il nostro impegno è massimo, dobbiamo fare di tutto per aiutare questo popolo”, ha concluso Di Maio.(Res)