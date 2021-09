Iran-Qatar: incontro fra ministri Esteri Al Thani e Amirabdollahian a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato oggi l’omologo dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, a Teheran, dove è giunto questa mattina alla guida di una delegazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Durante l’incontro, riferisce l’agenzia le parti hanno discusso “delle relazioni di cooperazione bilaterale fra i due Paesi, e di diverse questioni regionali e internazionali, oltre che degli ultimi sviluppi in Afghanistan”. I ministri hanno “ribadito il loro desiderio di sviluppare le relazioni fra i due Paesi in tutti gli ambiti, e hanno sottolineato l’importanza di proseguire la consultazione bilaterale riguardo a diverse questioni per realizzare la stabilità regionale”, conclude l’agenzia. (Res)