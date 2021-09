Mobilità: Calabrese (M5s), con ciclabile Nomentana quasi 10 tonnellate Co2 risparmiate in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 23mila e 700 passaggi in poco più di un mese, corrispondenti a 9,68 tonnellate di Co2 in meno sulle nostre strade. Sono i dati che potete vedere oggi, in costante aggiornamento, sul nuovo contabici che abbiamo installato sulla ciclabile di via Nomentana. A dimostrazione di come le ciclabili siano uno strumento fondamentale per costruire una vera cultura della mobilità sostenibile". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore uscente ai Trasporti del comune di Roma Pietro Calabrese. "A poco più di due anni dalla sua realizzazione, la ciclabile Nomentana è diventata una delle piste più usate in città,un percorso protetto e sicuro da Porta Pia al quartiere Montesaco che cittadini e residenti aspettavano da oltre 20 anni. E c'è ancora chi parla di 'chiuderla', sollevando polemiche pretestuose. Invece di guardare al futuro, di immaginare una città in cui le persone possano usare la bici in sicurezza per gli spostamenti quotidiani, limitando l'uso dell'auto privata e quindi il traffico e l'inquinamento, si preferisce sempre e solo criticare. Noi nel frattempo, abbiamo realizzato oltre 65 km di nuove ciclabili e andiamo avanti con i progetti previsti dal Pums, per dotare la città di una rete sempre più interconnessa e capillare", conclude. (Rer)