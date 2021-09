Speciale energia: Roma, Martire (Ugl), per pensionati insostenibile aumento bollette acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastavano le recenti stangate su: energia elettrica e gas, rispettivamente del 11 e 15 per cento? Evidentemente no. Infatti, occultata dalla movida agostana 2021, spunta fuori l'ulteriore batosta del 40 per cento sui consumi idrici (Acqua), Per cui con gli zero virgola degli incrementi indicizzati Istat sugli assegni, si potranno coprire al massimo delle ore sui consumi a 30 giorni, il rimanente graverà tutto sul groppone dei quiescenti". Così in una nota Francesco Martire, coordinatore regionale dell'Ugl pensionati. "Ma quanta pazienza ci vuole, per reggere questi: veri e propri attacchi alla sopravvivenza di una categoria per sua natura fragile. Lo si vuole capire o no, che la platea media maggioritaria dei pensionati derivanti da 'Montante contributivo', si barcamena tra i 1.000 e 1.500 euro mensili. Ci toccherà scendere in piazza? Democraticamente certo. Ma portatori di vibrata protesta. In tal senso, al fine di attrarre l'attenzione del governo su questa delicata problematica del caro-vita-pensioni , la segreteria nazionale della citata federazione, ha in programma: varie iniziative che verranno di volta in volta comunicate alle segreterie regionali e provinciali dei territori", conclude. (Com)