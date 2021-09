Speciale energia: Regno Unito, Ofgem, aumento prezzo gas si ripercuoterà su bollette dei clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente regolatore britannico per il gas e il mercato energetico (Ofgem) avverte che le famiglie del Regno Unito saranno colpite dall'aumento nei prezzi nel mercato globale del gas. Lo riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc". Ofgem ha definito un tetto massimo nei prezzi per l'energia come la miglior soluzione per assicurare un prezzo giusto ai consumatori. Ma questo limite è già stato alzato per coprire l'aumento dei costi all'ingrosso. Il cliente medio britannico vedrà probabilmente aumentare la sua bolletta del gas di 139 sterline (162 euro) fino a 1.277 sterline (1.489 euro) all'anno a partire da ottobre. Il tetto massimo limita il prezzo che le compagnie fanno pagare ai clienti che non hanno recentemente cambiato la propria tariffa o operatore e permettono di avere prezzi più giusti. "Abbiamo messo in atto regole per assicurarci che i clienti vengano trattati equamente dai fornitori e che vengano accolti anche coloro che hanno difficoltà a pagare", ha detto un portavoce di Ofgem. Questa comunicazione arriva dopo che il Regno Unito ha dovuto riattivare due centrali a carbone per venire incontro alla carenza di energia elettrica nel Paese. Lo scorso martedì l'uso del carbone è tornato al 2,2 per cento dell'utilizzo totale di energia nel Regno Unito. (Rel)