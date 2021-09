Speciale energia: Germania, candidato SpD Scholz, il Paese ha davanti decennio di modernizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha davanti a sé “un grande decennio di modernizzazione”, che segna “l'inizio di una nuova era”. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Per l'esponente della SpD, dopo 250 anni in cui la generazione di energia è stata basata su carbone, gas e petrolio”, ora deve essere raggiunta in soli 25 anni una “modernizzazione industriale” che possa fare a meno dei combustibili fossili, al fine di fermare il cambiamento climatico. “Questo compito non può essere sopravvalutato”, ha evidenziato Scholz, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il candidato cancelliere socialdemocratico, è quindi fondamentale “impostare ora la giusta rotta”. Per Scholz, da ciò dipende anche la possibilità per la Germania di rimanere competitiva nel 2050, quando la popolazione mondiale ammonterà a dieci miliardi di persone. Intanto, questa modernizzazione del Paese è compito “prima di tutto” del settore privato. Gli investimenti dovrebbero provenire dalle stesse aziende, che secondo Scholz già hanno “piani molto specifici per il percorso verso un'industria neutrale per il clima”. (Geb)