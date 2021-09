Trasporti: assessore Lazio, Regione garantirà continuità servizio tratta Roma/Viterbo e Roma/Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "garantirà la continuità del servizio della tratta Roma/Viterbo e Roma/Milano in perfetta continuità con quello attuale, che oggi viene gestito da Trenitalia". Ad annunciare la notizia l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri che aggiunge: "La somma che sarà messa a disposizione dalla Regione Lazio affinché il servizio non si interrompa è di 1 milione e 200mila euro all'anno, che saranno destinati alla società che si aggiudicherà l'appalto. Il contratto attualmente in essere, ma in scadenza a fine settembre, con Trenitalia verrà temporaneamente rinnovato e poi, al termine della gara, sarà sottoscritto un nuovo accordo". "Non c'è alcun disimpegno – conclude Alessandri - ma come sempre accade faremo tutto quanto ci compete, nelle modalità stabilite dalla legge e soprattutto nell'interesse dei viaggiatori, al fine di sostenere un servizio importante e assicurare a migliaia di pendolari del Lazio e non solo, che anche quotidianamente usufruiscono di questa linea, di poter continuare a viaggiare con regolarità e in sicurezza".(Com)