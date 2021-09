Ungheria-Polonia: presidente Duda, sorveglieremo il confine Ue con ogni forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sorveglierà il confine dell’Unione europea con tutte le sue forze. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, oggi in visita in Ungheria. “Trattiamo in modo straordinariamente serio il nostro obbligo di sorvegliare il confine dell’Ue e dello spazio Schengen”, ha detto dopo aver incontrato il presidente magiaro Janos Ader. Duda lo ha ringraziato per “la dichiarazione di condivisione da parte ungherese dell’esperienza di alcuni anni fa, quando al confine ungherese c’è stata un’enorme pressione migratoria”. Il capo dello Stato polacco ha informato anche l’omologo della situazione al confine con la Bielorussia e dell’introduzione dello stato di emergenza in 183 località nei pressi della frontiera, nei voivodati di Lublino e Podlachia. Duda ha dichiarato che Varsavia è “determinata a realizzare l’investimento della costruzione della Via Carpatia”, destinata a collegare “la frontiera polacco-slovacca con quella polacco-lituana”. Si tratta di oltre 500 chilometri tuttora in corso di realizzazione.(Vap)