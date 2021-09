Haiti: primo ministro Henry riceve bozza della nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha ricevuto mercoledì la bozza della nuova Costituzione, strumento fortemente voluto dall'ex presidente Jovenel Moise, morto il 7 luglio a seguito di un attentato. Il testo, definito "inclusivo" e "pragmatico", è il frutto del lavoro di una commissione di cinque esperti "indipendenti". Al termine di una cerimonia ufficiale, Henry ha parlato della "necessità" di varare una nuova Carta viste le "molteplici crisi politiche vissute negli ultimi anni", ostacolo per "il buon funzionamento delle istituzioni". Haiti, ha detto il primo ministro citato dai media locali, "non può raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo senza dispare di istituzioni solide e stabili. L'analisi della crisi multidimensionale delle nostre istituzioni mostra l'urgente bisogno di dare al Paese nuove regole fondamentali". Un testo, ha precisato lo stesso Henry, che non può essere considerato la "panacea per risolvere tutti i nostri problemi", ma un "necessario punto di partenza". (segue) (Mec)