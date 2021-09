Haiti: primo ministro Henry riceve bozza della nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media non forniscono nessuna anticipazione sul documento che Moise aveva ritenuto prioritario per dare risposte alla crisi politica affidando, due soli giorni prima della morte, l'incarico di nuovo primo ministro ad Henry. Il testo, secondo l'ultima versione di maggio, prevede innanzitutto una severa divisione dei poteri, con la selezione del personale e delle autorità giudiziarie sottratta alle nomine strettamente politiche. Il Parlamento diverrà organo monocamerale, con la sola Camera dei deputati - orfana del Senato - composta da cittadini eletti con suffragio universale diretto per un mandato di cinque anni e sempre rieleggibili. Verrà cambiata inoltre la composizione dell'esecutivo: il presidente della Repubblica, e il suo vice, vengono eletti con elezione diretta a un solo turno, senza più ballottaggio, con un mandato quinquennale che inizia il 7 febbraio, rinnovabile una volta sola. Cade invece l'istituto del Primo ministro. (segue) (Mec)