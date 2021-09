Vaccino: somministrazioni senza prenotazione per studenti in occasione del #Monzafuorigp2021  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno delle diverse iniziative promosse sul territorio per promuovere e facilitare l'adesione alla vaccinazione anti-covid 19 nei centri vaccinali, come l’accesso libero ai centri vaccinali per over 60, personale scolastico, l’accesso libero per studenti 12-19 anni e counselling telefonico e le giornate dedicate a donne gravide e puerpere, in occasione del Gran Premio di Monza di questo weekend, verrà proposto un “Open day” per la vaccinazione a favore degli studenti, in particolar modo degli istituti scolastici della Provincia di Monza e Brianza. Lo annuncia in una nota il Comune di Monza, spiegando che grazie alla collaborazione tra Ats Brianza, Asst Monza, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Comune di Monza e la Prefettura di Monza, verrà installato un punto vaccinale mobile in piazza Carducci a Monza nelle giornate di venerdì 10 (dalle 15 alle 22 circa) e sabato 11 settembre (dalle 10 alle 22 circa). L’iniziativa viene proposta nell’ambito degli eventi di #MonzaFuoriGP che il Comune di Monza organizza in città in occasione del Gran Premio di Formula 1, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 settembre. “ (segue) (Rem)